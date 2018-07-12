На 7,5 лет осужден бывший глава комитета геологии за получение взяток

Вынесен приговор в отношении бывшего председателя комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию Казахстана Базарбая Нурабаева, признанного виновным в получении взятки, сообщает Казинформ .

«Нурабаева Базарбая Канаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 часть 3 подпункта 3, 4 (Получение взятки) и статьей 361 часть 3 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В силу статьи 58 части 3 по совокупности уголовных преступлений путем поглощения менее строгого более строгим наказанием окончательно назначить Нурабаеву Базарбаю Канаевичу 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать государственные должности и в коммерческих организациях», - сообщил судья Асхат Аширбеков.

Также подсудимого признали невиновным по статье 366 часть 3 подпункт 3,4 Уголовного кодекса по эпизоду обвинения ТОО «СК Петролиум».

«Его же по статье 366 часть 3 пункт 4 Уголовного кодекса по эпизоду обвинения ТОО "Сырдарья Кызыл миа" признать невиновным и оправдать за недоказанностью совершения им преступления. Отбытие лишения свободы Нурабаева определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - постановил судья.

Кроме того, Аширбеков внес представление на имя президента страны о лишении Нурабаева государственной награды.

6 марта 2017 года главный геолог страны и еще 17 человек были задержаны - все они подозревались в организации «масштабной преступной схемы по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование».

Правоохранители задержали Нурабаева с поличным при получении очередной части взятки в размере $20 тыс. Общая сумма полученных им взяток оценивается в более $100 тыс. Предполагалось, что он использовал незаконные схемы при заключении контрактов в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях. Более того, высокопоставленный чиновник при помощи своего заместителя якобы оформил 30 перспективных месторождений на аффилированные предприятия, проданные впоследствии по рыночным ценам.

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