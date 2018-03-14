Коррупционные хроники: 10 самых громких дел

Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев в среду признан виновным в неоднократном получении взятки в особо крупном размере и растрате чужого имущества. Бывший высокопоставленный чиновник приговорен к 10 годам лишения свободы. В ближайшие месяцы еще ряд госчиновников и руководителей национальных компаний предстанут перед судом по обвинению в коррупции.

Серик Ахметов, бывший премьер-министр

11 декабря 2015 года бывший глава кабинета министров был признан виновным по делу о хищениях бюджетных средств в его бытность акимом Карагандинской области и получил в наказание 10 лет лишения свободы. В марте 2016 года Ахметов в полном объеме возместил государству ущерб на сумму 2,25 млрд тенге – это позволило апелляционной коллегии областного суда сократить ему срок лишения свободы до 8 лет. Наконец, «вторая положительная степень поведения, 4 грамоты, 4 поощрения за добросовестное отношение к труду и активное участие в воспитательных мероприятиях» повлияли на то, что судья Абайского районного суда в сентябре 2017 года заменил Ахметову реальное лишение свободы на ее ограничение. В тот же месяц бывший премьер-министр вышел на свободу, отбыв в колонии в общей сложности год и десять месяцев.

Нартай Дутбаев, бывший председатель Комитета национальной безопасности

Дутбаев, возглавлявший КНБ с 2001 по 2006 годы, в сентябре 2017 года был признан виновным в разглашении госсекретов, а в феврале 2018 года - в злоупотреблении властью, присвоении и растрате чужого имущества, легализации денег, полученных преступным путем. На основании амнистии и с учетом частичного сложения наказаний по двум приговорам окончательно бывшему главе КНБ придется провести в заключении 12 лет. Адвокат осужденного сообщил журналистам, что его подзащитный своей вины в хищениях не признает. В совершении аналогичных преступлений признан виновным и брат Дутбаева – Рустембек Дутбаев. Ему назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем. В понедельник, 12 марта, прессе стало известно, что бывший глава КНБ был допрошен по делу об убийстве банкира Ержана Татишева якобы по заказу Мухтара Аблязова.

Гани Садибеков, бывший вице-министр энергетики

2 марта 2018 года национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о пресечении преступной деятельности и задержании Садибекова, руководителя департамента министерства энергетики Нурбекова и нескольких представителей подрядной организации ТОО «Аймак». По данным ведомства, Садибеков в сговоре с подрядчиками похитил бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. По подписанным вице-министром фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд. тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд. тенге (они были обнаружены и изъяты в ходе обыска), хищение еще 1,5 млрд. тенге выделенных на очистку озера в 2018 году предотвращено, докладывали правоохранители.

Талгат Ермегияев, бывший председатель правления «Астана ЭКСПО-2017»

9 июня 2016 года суд признал бывшего главу национальной компании виновным в получении взятки и присвоении чужого имущества. Ермегияеву было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, его обязали вернуть в бюджет почти 6 млрд тенге. Всего по громкому делу проходило 22 обвиняемых, 14 из которых признали свою вину. Ермегияев же и в своем последнем слове настаивал на невиновности, его защита ходатайствовала о вызове в суд в качестве свидетелей Кайрата Келимбетова (управляющий МФЦА «Астана» - V) и Ерболата Досаева (ныне заместитель премьер-министра - V). В конце прошлого года антикоррупционное ведомство сообщило, что глава национальной компании со своими подчиненными «под видом сопровождения» международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане вывел в Германию 13 млрд тенге.

Руслан Ерденаев, бывший председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда

В настоящее время в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается судебный процесс над бывшим главой ЕНПФ, которого обвиняют в получении взятки ($700 тыс) и растрате вверенного чужого имущества. В центре расследования – сделка ЕНПФ с компанией «Бузгул Аурум», от инвестирования в которую было рекомендовано воздержаться. Несмотря на это, сделка состоялась в октябре 2016 года, её сумма составила 5 млрд тенге. На предварительных слушаниях Ерденаев, со слов его адвоката, полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся. Вместе с тем сегодня же стало известно, что подсудимый заявил о заказном характере уголовного дела и об оказании на него «психического» давления со стороны сотрудников Комитета национальной безопасности: якобы о взятке он узнал лишь спустя 6 месяцев заключения.

Лариса Пак, бывший и.о. председателя комитета фармации министерства здравоохранения, Максим Касаткин, бывший председатель правления «СК-Фармация»

Летом 2017 года Пак и ряд должностных лиц комитета были задержаны за систематическое получение взяток и лоббирование интересов фармкомпаний. Глава комитета и ее подчиненные обвиняются в незаконном получение более 10 млн тенге. Министр здравоохранения Елжан Биртанов лишь отмечал, что Пак «работала достаточно долгое время и в принципе всегда хорошо профессионально характеризовалась». В сентябре 2017 года под арестом оказался и глава «СК-Фармация». Как сообщалось, правоохранительными органами в отношении Касаткина проводится следствие на законность проведенных с 2015 года закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Предполагается, что за несколько лет руководством «СК-Фармация» и «КазСибФармацея» путем завышения цены на лекарства в два-три раза похищено более 1,8 млрд тенге.

Канат Султанбеков, бывший заместитель председателя «Казахстан Инжиниринг»

В феврале 2017 года - спустя неделю после ухода из «Казахстан Инжиниринг» - Султанбеков был задержан в Астане по подозрению в коррупции. В ноябре того же года суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, совершенное преступной группой. Султанбеков был приговорен к 10 годам лишения свободы. В начале февраля 2018 года стало известно, что приговор ему значительно смягчен. Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда удовлетворила апелляцию адвокатов Султанбекова и отменила приговор в части лишения свободы. Вместо этого, судья постановил взыскать с бывшего зампреда национальной компании штраф в размере двукратной суммы взятки - Султанбекову предстояло выплатить государству 2,14 млрд тенге. Как сообщали СМИ в начале марта, Султанбеков штраф оплатил.

Базарбай Нурабаев, бывший председатель комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию

6 марта 2017 года главный геолог страны и еще 17 человек были задержаны - все они подозреваются в организации «масштабной преступной схемы по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование». Правоохранители задержали Нурабаева с поличным при получении очередной части взятки в размере $20 тыс. Общая сумма полученных им взяток оценивается в более $100 тыс. Предполагается, что он использовал незаконные схемы при заключении контрактов в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях. Более того, высокопоставленный чиновник при помощи своего заместителя якобы оформил 30 перспективных месторождений на аффилированные предприятия, проданные впоследствии по рыночным ценам. В настоящее время Нурабаев находится под стражей в ожидании начала судебного процесса.

Сакташ Хасенов, бывший председатель комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана

29 июня 2017 года суд приговорил Хасенова к 8 годам лишения свободы за получение взятки. Он был задержан в ноябре 2016 года при получении 5 млн тенге. При этом общая сумма взяток составил 37 млн тенге, которые чиновник потратил на личные нужды, в том числе, купив автомобиль. По версии следствия, Хасенов ежемесячно получал взятки за выдачу разрешений на ввоз мясной продукции на территорию Казахстана. Вместе со своим доверенным лицом он якобы установил ставку, по которой предпринимателям регулярно приходилось платить за каждый килограмм ввозимой продукции. Адвокаты подсудимого просили квалифицировать его действия как «злоупотребление должностными полномочиями». В антикоррупционном бюро заявили, что Хасенов свою вину признал. При этом тогдашний министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов уверил, что в качестве мяса несмотря на коррупционный скандал сомневаться не следует.

Ахмедбек Ахметжанов, бывший аким Костаная

11 апреля 2016 года судья отправил бывшего костанайского градоначальника в колонию на 13 лет и постановил взыскать с него в качестве штрафа более 85 млн тенге. Ахметжанов среди прочего был признан виновным в получении взятки по предварительному сговору в крупном размере. Его бывший заместитель, задержанный правоохранительными органами с поличным, был приговорен к четырем годам заключения (позднее апелляционная инстанция снизила срок до трех лет). Бывший глава Костаная настаивал на своей невиновности и утверждал, что его оговорили подчиненные. В середине 2017 года Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Ахметжанова и постановил снять с чиновника вину за получение взятки. Защитник сообщил журналистам, что благодаря изменению приговора и применению амнистии его подзащитный проведет в колонии менее 6 лет.