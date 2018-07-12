СМИ: Трамп пригрозил выходом США из НАТО

Президент США Дональд Трамп созвал лидеров стран-членов НАТО на экстренную встречу за закрытыми дверями, но представителей основных союзников вне НАТО — Грузию и Украину — он попросил покинуть помещение, сообщает Дождь .

В данный момент саммит НАТО проходит в Брюсселе. По данным «Интерфакса», приглашение на заседание получили все лидеры стран НАТО, в том числе проводившие в это время двусторонние встречи. Также сообщается, что в связи с заседанием генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу пришлось отменить запланированную ранее пресс-конференцию.

По данным Politico, Трамп пригрозил выйти из НАТО, если остальные члены альянса откажутся увеличить военные расходы. Источники Reuters утверждают, что он этого не говорил.

Трамп сказал, что США «могут пойти в одиночку», если союзники не справятся с расходами, передает Politico. Корреспондент The Times также написала в Твиттере со ссылкой на источник, что президент США пообещал, что они начнут «делать по-своему», если к январю крупнейшие экономики Европы — Германия, Франция, Испания и Италия — не повысят долю военных расходов до 2% от ВВП.

Собеседники Reuters говорят, что Трамп не угрожал выходом из альянса. Однако они подтвердили, что он призвал союзников увеличить военные расходы. По их словам, он нарушил дипломатический протокол и обратился к канцлеру Германии по имени. «Ангела, вы должны с этим что-то сделать», — цитируют Трампа источники агентства.

Позже президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не стала бы интерпретировать слова Трампа как угрозу выхода из НАТО.