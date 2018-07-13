Новый административный процедурно-процессуальный кодекс должен «в корне» изменить ситуацию, обещает глава Верховного суда
Презумпция виновности государства будет обозначена в законодательстве - Асанов
Фото Жанары Каримовой

С принятием нового административного процедурно-процессуального кодекса судья сможет занять активную позицию, а на государственные органы ляжет бремя доказывания своей правоты, сообщил председатель Верховного суда Жакип Асанов в ходе расширенного совещания по итогам работы судов за первое полугодие в Астане.

«Гражданско-процессуальным кодексом судьи руководствуются при разрешении споров. По этому кодексу судья не имеет права иметь активную позицию. Он должен, если проще говоря, молчать и только слушать и на основе того, что сказали стороны, выносить решения, хотя споры идут с государством. Новый кодекс административной юстиции в корне изменит эту ситуацию. Теперь будет презумпция виновности госоргана», - подчеркнул Асанов.

Он объяснил, что после принятия нового кодекса гражданину не нужно будет беспокоиться о том, правильно ли сформулированы его требования в заявлении.

«Достаточно того, что человек недоволен решением, бездействием или каким-то действием госоргана. Госорган должен обосновать, доказать, что он прав, и судья будет занимать активную позицию и, даже можно сказать, превратиться в представителя такой стороны», - пояснил Асанов.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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