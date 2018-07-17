Правительство вскоре должно принять решение по проекту перевода алматинской ТЭЦ-2 на газ - Самрук-Энерго

В мае 2018 года холдинг Самрук-Энерго завершил разработку предварительного технико-экономического обоснования по модернизации ТЭЦ-2 в Алматы. Оно состоит из трёх вариантов, два из которых исключают полный перевод станции на газ, а третий предполагает строительство новой ТЭЦ. Если правительство решит реализовать проект, его стоимость и сроки будут определены при разработке ТЭО и проектно-сметной документации, сообщили в ответ на запрос Vласти в Самрук-Энерго.

В рамках предТЭО рассматривались три варианта модернизации ТЭЦ-2:

1) строительство новой станции на газе, аналогичной по мощности существующей (в феврале вместо строительства новой станции рассматривался вариант реконструкции ТЭЦ-2 для сжигания газа на существующих восьми энергетических котлоагрегатах, который эксперты сочли опасным);

2) расширение ТЭЦ-2 со строительством парогазовых установок (ПГУ) для покрытия потребности в горячем водоснабжении и с сохранением угольной части для работы в отопительный период;

3) реконструкция существующих энергетических котлов № 1-8 с установкой современного оборудования для очистки дымовых газов (улавливание золы, оксидов серы и азота).

«Ожидается, что в ближайшее время правительство Казахстана на основе материалов предТЭО и с учётом мнения заинтересованных сторон выработает позицию в отношении целесообразности разработки ТЭО, вариантов модернизации и источника финансирования. В случае получения соответствующего одобрения будет разработано ТЭО, по результатам которого будет принято окончательное решение о целесообразности реализации проекта», - сообщили в Самрук-Энерго.

Как пояснили в компании, учитывая социальную значимость и низкую рентабельность проекта, обязательными условиями его реализации станут финансирование из республиканского бюджета и введение индивидуального тарифа.

В феврале этого года в ответе на запрос Vласти в Самрук-Казына сообщили, что компания Алматинские электрические станции (АлЭС), куда входит департамент ТЭЦ-2, за счет собственных средств заключила договор на подготовку предварительного ТЭО модернизации с павлодарской компанией СтройИндустрия. Сумма сделки тогда составила 10 млн. тенге. «Разработку предварительного ТЭО по всем трём возможным вариантам модернизации ТЭЦ-2 планируется завершить в марте этого года», - заявляли в фонде.

В конце сентября 2017 года президент Нурсултан Назарбаев во время совещания по вопросам развития Алматы поручил акиму продолжить работу по улучшению качества воздуха и совместно с «Самрук-Казына» принять меры по переводу ТЭЦ-2 на газ до 2020 года.

В мае 2017 года, во время интервью с активистами Aua Group, зампред правления АлЭС Газий Исмухамбетов заявлял, что перевод станции на газ может повысить уровень взрывоопасности объекта, так как станция углублена на 12 метров ниже уровня земли. Кроме того, затраты на перевод он назвал сопоставимыми с созданием новой ТЭЦ, оснований для строительства которой, по его мнению, нет. Через несколько дней часть интервью появилась и на официальном сайте Самрук-Энерго, в состав которого входят АлЭС.