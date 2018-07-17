Все страны подтвердили своё участие
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​Прикаспийский саммит в Актау запланирован на 12 августа - МИД Казахстана
Фото с сайта Sputniknews.kz

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Саммит глав прикаспийских стран запланирован на 12 августа в Актау, сообщил во вторник глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«В настоящее время внешнеполитические ведомства всех пяти прикаспийских государств, а именно Казахстана, Азербайджана, Ирана, Российской Федерации и Туркменистана, ведут активную работу по подготовке к пятому каспийскому саммиту, который запланирован к проведению 12 августа в Актау», - сказал Абдрахманов журналистам.

Он отметил, что «все государства подтвердили своё участие по дипломатическим каналам».

В конце мая в Астане прошло очередное заседание рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Как сообщал МИД Азербайджана, тогда делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана согласовали ряд вопросов о сотрудничестве в сферах транспорта, экономики и безопасности.

Вопрос правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении —потребовало разграничения Каспия между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем. Их разграничение регулируется разными положениями международного права.

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