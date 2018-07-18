На Каспии горит природный заповедник

Пожар в природном резервате «Ак Жайык» на Каспии в Атырауской области пока не удалось потушить, сообщает Казинформ.

Пожар на заповедной территории вспыхнул 16 июля, вскоре накрыв дымом почти всю территорию Атырау. Сейчас дышать в городе стало легче из-за перемены ветра, относящего дым и запах гари в сторону моря. По состоянию на 17 июля площадь пожара составляла около 18 га природного заповедника.

По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям региона, около 50 человек принимают участие в тушении пожара - это спасатели и сотрудники резервата.

17 июля к тушению присоединился вертолет МИ-8 АО «Казавиаспаса», за день сбросивший около 70 тонн воды в область пожара.

Заповедник Ак Жайык включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Его территория составляет 111,5 тыс га и охватывает водно-болотистые угодья дельты реки Урал и прилегающее побережье Каспийского моря.