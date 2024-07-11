Проекты по благоустройству рощи Баума и Большого алматинского канала пока не прошли госэкспертизу

Работу по благоустройству рощи Баума и Большого алматинского канала, которые аким Алматы Ерболат Досаев обещал начать во втором квартале 2024 года, задерживаются из-за того, что проекты пока не прошли госэкспертизу, сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды в ответ на запрос «Власти».

В управлении уточнили, что еще в 2021 году заключили договор на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт БАКа им. Д. Кунаева с гидротехническими сооружениями и благоустройством прилегающей территории.

«На сегодня проект находится на стадии прохождения государственной экспертизы, срок завершения прохождения до 15 июля 2024 года. После получения заключения экспертизы планируется подать бюджетную заявка на строительно-монтажные работы», - сообщили в ведомстве.

В сентябре 2022 года управление заключило договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту и восстановлению территории рощи Баума.

По информации управления экологии, разработка проекта завершена.

«Проводятся конкурсные процедуры по определению экспертной организации и сбор документации для направления в экспертизу. После получения заключения экспертизы планируется подать бюджетную заявка на строительно-монтажные работы», - ответили в управлении.

В ведомстве также уточнили, что по завершении реконструкции рощу Баума передадут на балансгосударственного регионального природного парка «Медеу» управления экологии для дальнейшего содержания и ухода.

В сентябре прошлого года аким Алматы говорил, что после реконструкции в роще Баума появятсядорожки для скандинавской ходьбы, здесь будут установлены малые архитектурные формы. А наБольшом алматинском канале будут обустроены рекреационные и пляжные зоны, обновлены пешеходныем мосты.

Роща Баума была заложена в 1894 году, является памятником природы на особо охраняемой природной территории.