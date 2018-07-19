Спортивные функционеры соболезнуют в связи с гибелью Дениса Тена

Международный союз конькобежцев заявил, что опечален новостями о гибели Тена.

"Мы глубоко опечалены новостями из Казахстана о смерти Дениса Тена. Наши самые сердечные соболезнования его семье, друзьям и болельщикам по всему миру", - говорится в заявлении союза.

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах отметил, что Денис был "прекрасным атлетом и прекрасным послом своего спорта". "Трагедия потерять его в таком молодом возрасте", - заявил Бах, которого цитирует Twitter МОК.

Министр культутры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы назвал смерть Дениса Тена "страшной и несправедливой".

"Денис Тен - наш великолепный фигурист, легенда нашего спорта, наша гордость, достояние страны, несмотря на все усилия лучших и сильнейших врачей, умер. Ему только исполнилось 25 лет. Это страшно и несправедливо. Огромное горе родителей, слезы для всех, кто знал Дениса, все его очень любили и уважали", - написал министр на своей странице в Facebook.

"Сегодня нашего «золотого мальчика» Дениса не стало в результате нападения воров, которые пытались снять зеркала с автомобиля Дениса и ударили его ножом в бедро. Огромная кровопотеря, экстренная операция, консилиум лучших врачей. Спасти Дениса было бы чудом. Мы до последнего верили в чудо. К огромному сожалению, оно не произошло", - написал Мухамедиулы, выразив соболезнования семье и близким спортсмена.

Письмо родителям Дениса Тена направил и президент Национального олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев.

"Сегодня действительно черный день для всех нас - кто знал, любил и восхищался талантом и творчеством молодого фигуриста. На протяжении всей своей спортивной карьеры Денис был примером целеустремленности, силы духа и чемпионского характера, который в столь юном возрасте сумел встать у истоков всего отечественного фигурного катания. Казахстан сегодня потерял своего выдающегося Чемпиона", - говорится в письме Кулибаева.

Нападение на Дениса Тена произошло днем в четверг в центре Алматы. Неизвестные, которых он застал за попыткой снять зеркала с его автомобиля, нанесли ему ножевое ранение в бедро. Спустя два часа Денис Тен скончался в больнице.

Денис Тен был одним из самых известных спортсменов Казахстана. Он бронзовый призер Олимпиады в Сочи, обладатель серебряной медали чемпионата мира - 2013, чемпион Азиатских игр, Универсиады, многократный чемпион Казахстана.