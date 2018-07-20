Минздрав объясняет, почему скорая помощь приняла решение доставить раненого Дениса Тена в центральную клиническую больницу

Министерство здравоохранения пояснило, почему раненый Денис Тен был доставлен бригадой скорой помощи в Центральную городскую клиническую больницу, а не в больницу Совмина, находящуюся в 200 метрах от места происшествия.

«Экстренная хирургическая помощь оказывается в центральной городской больнице. Бригада расценила, что ближайшая клиника, которая будет готова оказать полный объем медпомощи - центральная городская больница», - сказала на пресс-конференции в пятницу вице-министра здравоохранения Лязат Актаева.

В приказе, которым руководствуется скорая при принятии подобного решения, нет больницы Совмина, уточнила она.

Актаева рассказала, что Денис Тен был доставлен в больницу в течение 11 минут, «в процессе транспортировки проводилась прямая реанимация».

При доставке в ЦГКБ у Тена было зафиксировано состояние клинической смерти, ввиду чего «оперативное лечение не проводилось», проводились реанимационные мероприятия.

«При повреждении магистральных сосудов невосполнимая кровопотеря возникает в течение 2-3 минут», - сказала Актаева, уточнив, что, по данным врачей, травма Дениса Тена была несовместима с жизнью.

«Посмертный диагноз определен как множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть», - сказала вице-министр.

Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен накануне днем в Алматы при попытке помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Спустя несколько часов он скончался в больнице.