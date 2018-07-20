Хакеры украли данные 1,5 миллионов пациентов медицинской сети Сингапура

В прошлом месяце неизвестные хакеры взломали информационную систему крупнейшей группы медицинских учреждений в Сингапуре – SingHealth. В результате атаки злоумышленниками были похищены данные 1,5 млн. пациентов, включая медицинские записи премьер-министра страны Ли Сяньлун. Власти сообщили о происшествии в пятницу, передает сингапурская газета Today .

Неизвестные хакеры по неназванным причинам украли такую информацию как имена, идентификационные номера, адресах проживания, пол, раса и даты рождения 1,5 миллионов пациентов, которые посещали клиники и больницы SingHealth. Также были украдены записи выписанных лекарств 160 000 человек, включая данные премьер-министра.

Агентство кибербезопасности Сингапура выяснило, что атака была четко спланирована и имела определенные цели. «Это не была работа обычных хакеров или криминальных групп», – сообщили в агентстве.

«Злоумышленники были особенно нацелены на кражу личных сведений премьер-министра», – рассказали представители министерства здравоохранения и министерства коммуникации и связи на совместной пресс-конференции.

Комментируя атаку, премьер-министр Ли Сяньлун, сообщил в своем посте в Facebook, что хакеры были «чрезвычайно квалифицированы и полны решимости» и «имели огромные ресурсы». Также он добавил, что «не знает, что хотели найти хакеры». Ли думает, что они искали «государственные тайны или что-нибудь, что опозорит его». «Если это так, то злоумышленники должны быть разочарованы», – рассказал премьер министр.

Ли Сяньлун победил рак два раза: первый раз в 1992, когда он избавился от лимфомы, и в 2015 году, когда ему удалили предстательную железу.