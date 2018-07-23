Заявки на проведение митингов за реформу МВД поданы в 17 городах Казахстана

О подаче 17 заявлений на проведение митингов в регионах страны через портал eGov написал на своей странице в Facebook активист Дос Ильяшев: «Я отправил от своего имени 17 заявлений по предоставлению мест и даты на проведение митингов на тему "Реформа МВД в РК" в акиматы городов: Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент».

Активист также сослался на пост Джохара Утебекова, предлагающего свои варианты реформы МВД в той же социальной сети. Утебеков пишет: «Полиция призвана предотвращать преступность и бороться с нею. Ни в одной развитой стране других функций у нее нет».

Активист Бахыт Сыздыкова ранее также предлагала свой вариант заявления о проведении митинга в Астане. На своей странице она пишет: «Предлагаю провести мирный митинг "За реформу правоохранительной системы РК" в г. Астане (…) Без политики, без требований отставки отдельных чиновников, без политических заявлений, самопиара и "левых" лозунгов. Давайте просто заявим о своей гражданской позиции, о том, что мы - граждане Казахстана, хотим жить в безопасной стране!»

Ранее в Facebook также была создана группа под названием «Требуем реформу МВД РК». На сегодняшний день в ней состоит уже около 5 тыс. пользователей.