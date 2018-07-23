Общественный совет Алматы требует отставки министра внутренних дел и начальника ДВД города

Общественный совет Алматы на заседании с участием представителей департамента внутренних дел города единогласно проголосовал за то, чтобы поставить перед руководством страны и города вопрос об отставке начальника ДВД Алматы Серика Кудебаева и министра внутренних дел Калмуханбета Касымова.

Председатель общественного совета, ректор университета «Туран» Рахман Алшанов предложил собравшимся проголосовать за то, чтобы руководство страны и города рассмотрело вопрос о том, чтобы «отправить в отставку начальника ДВД города Алматы и министра внутренних дел Касымова». После того, как члены общественного совета подняли руки, Алшанов констатировал: «Принято единогласно».

Решение было принято после полуторачасового заседания городского общественного совета, на котором с кратким отчетом выступил замначальника ДВД Алматы Газиз Нуркаев, а члены совета озвучили больше десятка предложений по реформированию деятельности правоохранителей и повышению уровня общественной безопасности.

Заседание общественного совета было инициировано в связи с трагической гибелью казахстанского фигуриста, олимпийского чемпиона Дениса Тена, который получил несовместимые с жизнью ножевые ранения в попытке предотвратить кражу зеркал с собственного автомобиля в центре города.