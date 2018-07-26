Штрафы за нарушения на спецполосах в Алматы достигли почти 1 млрд тенге

С начала года выявлено порядка 86 тыс правонарушений на спецполосах для общественного транспорта в Алматы. Сумма административных штрафов составила около 975 млн тенге, сообщает пресс-служба городского департамента внутренних дел.

По данным ДВД города, сумма наложенных штрафов за правонарушения на спецполосах для общественного транспорта с начала года составила 974,97 млн тенге.

Самое большое количество нарушений приходится на проспект Райымбека, где с начала года составлено более 19 тыс административных протоколов на сумму 222,95 млн тенге.

На проспекте Толе би зарегистрировано 18 тыс нарушений, на проспекте Абая – 17,9 тыс. Общая сумма штрафов на двух проспектах превысила 400 млн тенге.

На улице Алтынсарина составлено более 13 тыс административных протоколов на сумму 150 млн тенге, на улице Наурызбай батыра – более 9 тыс нарушений, на улице Желтоксан – более 7 тыс.