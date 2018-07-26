Штрафы за нарушения на спецполосах в Алматы достигли почти 1 млрд тенге

На выделенных для общественного транспорта полосах выявлено 86 тыс правонарушений
С начала года выявлено порядка 86 тыс правонарушений на спецполосах для общественного транспорта в Алматы. Сумма административных штрафов составила около 975 млн тенге, сообщает пресс-служба городского департамента внутренних дел.
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