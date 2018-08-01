У командира разбившегося год назад ЯК-12 обнаружили алкоголь в крови
Комитет гражданской авиации отозвал разрешение на полеты «НАК «Казавиа»
ФОТО MID.GOV.KZ

Комитет гражданской авиации отозвал свидетельство на выполнение полетов авиакомпании «НАК «Казавиа». По итогам проведенного расследования выяснилось, что командир, управлявший разбившимся самолетом ЯК-12 27 июля 2017, находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови было обнаружено 1.19 промилле алкоголя, сообщает пресс-служба комитета.

Запрет на полеты вступит в силу 25 августа 2018 года. До этого срока компания должна погасить задолженность перед персоналом и налоговыми органами, а также вернуть в комитет подлинник свидетельства по авиационным работам с эксплуатационными спецификациями:

«По итогам расследования причин катастрофы воздушного судна Як-12 в Алматинской области летом 2017 года, в котором доказан факт управления самолетом Командиром воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения (1.19 промилле), Комитетом гражданской авиации МИР РК принято решение об отзыве свидетельства на выполнение авиационных работ ТОО «НАК «КАЗАВИА» с 25 августа 2018 года. Так как вышеуказанный факт является грубым нарушением сертификационных требований пункта 58 Приказа № 324 «Правил медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан», подпункта 3 пункта 8 Параграфа 2 Приказа №153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам гражданских воздушных судов», а также пункта 5 Статьи 16-3 Закона «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», – говорится в сообщении.

Ранее в мае комитет сообщал, что причиной катастрофы стало выполнение маневров на недопустимо малой высоте.

Самолет ЯК-12 авиакомпании «НАК Казавиа», обрабатывающий кукурузные поля в Панфиловском районе Алматинской области, потерпел крушение утром 27 июля. После падения самолет загорелся. На борту воздушного судна находился пилот и еще один человек – они погибли.

Вскоре после трагедии комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана решил приостановить эксплуатацию самолетов ЯК-12 на всей территории Казахстана до завершения расследования авиакатастрофы. Авиакомпания располагала всеми необходимыми документами и сертификатами на полет судна, вылет также был согласован со службой воздушной навигации.

23 августа департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов опубликовал предварительную причину падения ЯК-12. Экспертиза показала, что в момент выполнения левого разворота самолет начал терять высоту и скорость полета из-за трудностей в продольном управлении судном. Снижение привело к столкновению самолета с землей, из-за удара о землю был разорван правый топливный бак, вскоре загорелся двигатель, огонь охватил переднюю часть самолета — она полностью сгорела. Уцелела хвостовая часть фюзеляжа со стабилизатором и килем.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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