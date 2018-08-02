Порядка 8,2 млрд тенге поступило в Фонд социального медстрахования в июле

За июль текущего года в Фонд обязательного социального медицинского страхования поступило более 8,2 млрд тенге. Всего на данный момент в фонде насчитывается 88,9 млрд тенге, сообщает в четверг пресс-служба организации.

«За обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 31 июля 2018 года перечислено более 8,2 млрд тенге. В целом, общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование с 1 июля 2017 года по 31 июля 2018 года составила почти 88,9 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Из 88,9 млрд тенге 80,3 млрд или около 90,3% приходятся на отчисления работодателей. Еще 8,6 млрд тенге (около 9,7%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера. В фонде также отметили, что в разрезе регионов наибольшие суммы поступают из городов Алматы, Астана и Карагандинской области.

«Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - заверили в пресс-службе.