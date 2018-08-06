В суде озвучили обвинение Виктору и Лейле Храпуновым

В специализированном межраойнном суде по уголовным делам Алматы начались слушания по делу супругов Виктора и Лейлы Храпуновых. В первый день заседания прокурор зачитал обвинительный акт в отношении них и ещё 9 фигурантов. Согласно нему, Храпуновы обвиняются в создании преступной группы, незаконном хищении бюджетных средств и присвоении государственной недвижимости, сообщает МИА «Казинформ».

«Храпунов, решив использовать свой статус и положение для неправомерного получения материальных и иных благ, преимуществ для себя, своих родственников и других лиц, вступил в предварительный в сговор с супругой Лейлой Храпуновой», - говорится в обвинительном акте.

Экс-акима и его супругу обвиняют в создании организованной преступной группы, в состав которой вошли: Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов. Каждому, по словам прокурора, была отведена в ней своя роль.

Основной деятельностью ОПГ являлось незаконное хищение бюджетных средств и отчуждение объектов недвижимости государственной собственности путем их присвоения, получения взяток, последующая легализация переведенных денежных средств.

Согласно обвинительному акту, Храпуновыми были переданы в частную собственность объекты природоохранной территории, земельные участки, расположенные в водоохранной зоне, и объекты историко-культурного наследия в Алматы.

«Храпунов, действуя по разработанному плану, занимая ответственную государственную должность города Алматы, использовал свое служебное положение. Имея влияние на подчиненных и должностных лиц, коммунальные государственные предприятия, частные предприятия, давал указания, издавал постановления, подписывал постановления акимата, выносил решения акимата, направленные на незаконное отчуждение объектов коммунальной собственности города Алматы и хищение бюджетных средств. Храпунов обеспечивал принятие положительных решений в пользу компаний, подконтрольных Храпунову, и других лиц. Из госфонда незаконно выведены земли общего пользования, расположенные в водоохранной зоне. Участки под предлогом государственной надобности незаконно переданы в частную собственность: социально значимые объекты, здание бывшего детского сада и другие», – добавил гособвинитель. Полученные средства выводились через банки на личные счета сына Ильяса и супруги Лейлы Храпуновой.

Храпуновым также создана группа компаний в Женеве (Швейцария) и множество дочерних предприятий. Ранее супругов Храпуновых также обвиняли в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает $250 млн.

Дело в отношении супругов Храпуновых, Айяра Ильясова и еще десяти обвиняемых было принято к рассмотрению 17 июля. Специализированный межраойнный суд по уголовным делам Алматы приговорил Виктора и Лейлу Храпуновых, а также Айяра Ильясова к заочному аресту. На предварительном слушании 27 июля некоторые подсудимые частично признали вину в предъявленных им преступлениях. Их адвокаты просили суд за истечением срока давности прекратить уголовное дело в отношении их подзащитных, однако ходатайства были отклонены. Главное разбирательство по делу экс-акима Алматы Виктора Храпунова проходит 6, 7 и 8 августа в открытом формате.