Власти Алматы вновь не разрешили митинг за реформу МВД

Акимат города Алматы вновь отказал организаторам митинга за реформу МВД. Об этом на своей странице Facebook сообщил активист Алнур Ильяшев, подававший 32 заявки на проведение митинга в сквере за кинотеатром "Сары Арка". Акимат объяснил свое решение ремонтными работам инженерных сетей.

«С 5 августа т.г. в сквере за кинотеатром «Сары Арка» ведутся работы по ремонту инженерных сетей. В связи с проведением ремонтных работ, а также на основании постановления акимата города Алматы от 6 августа №3/376, Вам отказано в проведении митинга 11 августа т.г. с 9.00 до 18.00 часов в сквере за кинотеатром «Сары Арка», – говорится в постановлении акимата.

Алматинские активисты подали 32 заявления на проведение митинга за реформу МВД - с 11 августа до 11 сентября. Идея о проведении митингов за реформу правоохранительной системы Республики Казахстан возникла после убийства фигуриста Дениса Тена, которого ударили ножом 19 июля в центре Алматы.

Спустя несколько дней после убийства Дениса Тена активисты уже подавали заявку на проведение митинга в сквере за кинотеатром "Сары Арка" днем 4 августа. Они получили отказ, обоснованный тем, что в этот день в этом месте будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню спорта (сам праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье августа).

Мероприятие, приуроченное ко Дню спорта, проходило 4 августа в сквере, несмотря на то, что там уже начались ремонтные работы.

Сквер за кинотеатром "Сары Арка" определен маслихатом Алматы как место для проведения митингов и собраний, в иных местах их проводить не разрешается. При этом митинги, в соответствии с законодательством, должны быть санкционированы администрацией города - заявка на проведение митинга подается за десять дней до его проведения.