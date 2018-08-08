88 иностранных телеканалов могут прекратить вещание на территории Казахстана

Министерством информации и коммуникаций подготовлены приказы, предусматривающие прекращение вещания в стране 88 иностранных каналов, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава ведомства Даурен Абаев. По его информации, вещатели не выполнили требования законодательства страны и не открыли свои представительства на территории Казахстана.

«На сегодня в Казахстане поставлено на учет 306 иностранных теле- и радиоканалов.

В целях регулирования их деятельности в начале года министерством были внесены поправки в законодательство, согласно которым, все иностранные телеканалы обязаны открыть свои представительства в Республике Казахстан», - сообщил Абаев, отметив, что «им был предоставлен полугодовой промежуток для исполнения новых требований».

По его информации, к настоящему времени 219 телеканалов данное требование выполнили. «По оставшимся 88 каналам министерством подготовлены приказы, предусматривающие прекращение их вещания на территории страны», - подчеркнул министр.

В частности, как отмечается на сайте Мининформации и коммуникаций, в соответствии с поправками в закон Республики Казахстан «О телерадиовещании» принятыми в 2017 году (Статья 18-1) все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующиеся на территории Республики Казахстан, обязаны в течение шести месяцев со дня введения в действие данного закона зарегистрировать на территории Казахстана юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала. Этот срок был установлен до 9 июля 2018 года.

В ведомстве сообщили, что с начала года провели уведомительную работу с собственниками иностранных теле-, радиоканалов, не открывшими представительства, «о необходимости приведения их деятельности в соответствие с требованиями казахстанского законодательства».

На сайте ведомства указывается, что среди телеканалов, трансляция которых на территории страны будет приостановлена, в частности, Bloomberg, Sky News, Fox News, CNBC, France 24, Киносоюз, Спас, MusicBox, Russian MusicBox, Ru TV, Дождь, Fashion TV, Russia Today TV и другие.

Примечание: Исправлено количество телеканалов, вещание которые может быть прекращено. В первой версии было указано 87 телеканалов, в приказе министерства речь идет о 88 телеканалов.