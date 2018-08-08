Саудовский принц стал акционером Snapchat

Наследный принц аль-Валид бен-Таляль, один из крупнейших частных инвесторов Саудовской Аравии, рассказал о вложении в $250 млн в приложение Snapchat, сообщает газета Коммерсант .

После инвестиций саудовский предприниматель становится владельцем 2.3% компании Snap Inc., которой принадлежит приложение Snapchat. В активе принца бен-Таляль уже есть доля в Twitter, такси сервисе Lyft и онлайн-ритейлере JD.com.

На прошлой неделе саудовский принц сообщил о вложении $270 млн во французский стриминговый музыкальный сервис Deezer, который является одним из главных конкурентов сервиса Spotify. Аналитики отмечают, что это объявление стало первой инвестицией принца после завершения его трехмесячного пребывания под домашним арестом в ходе масштабной антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии.

Snapchat – приложение для обмена сообщениями, фото и видео. Огромную популярность завоевало после внедрения функции «snap», которая позволяла делиться короткими видео или фотографиями со списком друзей на ограниченный период времени. В последствии данная концепция успешно перевоплотиться в других сервисах таких как Instagram и WhatsApp.