4% составил рост экономики по итогам семи месяцев – Сулейменов

Казахстанская экономика по итогам семи месяцев показала рост в 4%, а инфляция сохраняется на трехлетнем минимальном уровне и составляет 2,7%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Рост ВВП по итогам января-июля текущего года составил 4,0%. Основной импульс росту экономики оказали ослабление инфляционного давления, высокая инвестиционная активность и сохранение положительной динамики в основных отраслях экономики. Инфляция сохраняется на трехлетнем минимальном уровне. С начала года она составила 2,7%, при этом годовая инфляция – 5,9% (июль к июлю – V)», - сообщил Сулейменов.

По его информации, на 1 августа текущего года международные резервы страны составили 87,7 млрд долларов США, в том числе активы Национального фонда – 56,8 млрд долларов США, золотовалютные резервы – 30,9 млрд долларов.

«Промышленное производство увеличилось на 5,1%. Наибольший вклад в прирост промышленной активности внесли добывающие отрасли. Выпуск горнодобывающей промышленности возрос на 5,4%. Движущей силой стали отрасли по добыче нефти и железной руды», - также сообщил министр.

Кроме того, по его словам, продолжают расширяться инвестиции в основной капитал, которые выросли на 23,7%, а вот кредитование экономики растет низкими темпами.

«На 1 июля текущего года кредиты выросли на 1% до 12,8 трлн тенге. Незначительный рост обеспечен увеличением потребительского кредитования (рост на 14,8% до 4,8 трлн тг.). При этом кредитование реального сектора экономики стагнирует», - констатировал Сулейменов.

Зато стабильность на рынке труда отмечают в Миннацэкономики.

«С начала текущего года трудоустроено 297,1 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9%. Заработная плата растет умеренными темпами. В январе-июле среднемесячная зарплата составила 157,7 тыс. тенге и выросла в реальном выражении на 2,3%. Реальные денежные доходы в январе-июне выросли на 1,0%», - проинформировал министр.

В целом, подчеркнул он, по росту ВВП «мы пока не отклоняемся от заданного курса - 4+» и отметил, что «траектория движения экономического развития Казахстана сохраняет рост выше среднемировых темпов. При этом риски в мировой экономике увеличились, которые могут внести коррективы во внутренние экономические процессы».