Генпрокуратура не может полноценно внедрить электронный формат расследований

Для полноценного внедрения электронного формата расследований генпрокуратуре Казахстана недостаточно финансирования и технического оснащения органов уголовного преследования. Об этом в четверг в ходе заседания координационного совета заявил генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров.

«Для полноценного внедрения электронного формата расследования нам предстоит решить ряд вопросов. Во-первых, это финансирование и надлежащее техническое оснащение органов уголовного преследования», - заявил Кожамжаров.

По его информации, сегодня по республике из требуемых 10 449 рабочих мест оснащены только 1649.

«По органам внутренних дел на 90% обеспечены подразделения Западно-Казахстанской, Атырауской областей, на 50% - Жамбылской области. В остальных регионах этот показатель не превышает 25%. В службе экономических расследований обеспечение составляет 12% по республике. Комитетом национальной безопасности и Антикоррупционной службой закуп оборудования не производился», - констатировал генеральный прокурор.

Как сообщил в свою очередь председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Кайрат Жакипбаев, всего 2% дел расследуется в Казахстане в электронном формате. Он напомнил, что с 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым уголовный процесс может производиться в электронном формате.

«Сегодня служба экономических расследований в электронном формате расследуют дела небольшой и средней тяжести. Но есть и практика расследования 41 дела по тяжким преступлениям. За семь месяцев данной службой расследовано 167 дел в электронном формате, из них 59 направлены в суд», - рассказал председатель комитета.

Он также сообщил, что органы внутренних дел, наряду с уголовными делами о проступках и о раскрытых преступлениях небольшой тяжести, начали расследовать тяжкие преступления и преступления средней тяжести.

«До декабря текущего года МВД должно завершить переход на электронный формат всех дел о проступках и небольшой тяжести. Всего за семь месяцев текущего года в электронном формате расследовалось порядка пяти тысяч уголовных правонарушений, что составило 2% от общего количества расследуемых правонарушений. Направлено в суд более двух тысяч дел, из них рассмотрено 1300. Более активно эта работа ведется в городах Алматы, Астана, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях», - проинформировал Жакипбаев.

Вместе с тем он подчеркнул, что в комитете «не стали выстраивать какую-то гонку за показателями».

«Мы шли размеренно по мере технического оснащения подразделений, и постепенно нарабатывая практические навыки дознавателей и следователей», - подчеркнул он.