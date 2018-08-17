МОН будет отзывать лицензии у вузов в случае низких показателей трудоустройства выпускников

Министерство образования и науки намерено отзывать у высших учебных заведений лицензии по специальностям, выпускники которых не смогут устроиться на работу. Как заявил в пятницу в ходе августовского совещания педагогов глава ведомства Ерлан Сагадиев, такие меры приведут к профориентации вузов.

Как напомнил министр, закон об академической свободе, принятый в этом году, дает возможность вузам оперативно обновить образовательные программы. Рейтинг образовательных программ Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», основанный на занятости и оценке профессиональных союзов работодателей, а значит «на востребованности и современности образовательных программ», дает вузам четкое направление обновления.

«Мы считаем, что платформа для решения этой задачи заложена. Теперь время повышения ответственности вузов. Глава государства пошел на беспрецедентное увеличение образовательных грантов на 10 тысяч в прошлом году и еще на 20 тысяч в этом. Нам оказано большое доверие, поэтому ответственность вузов за качество стала задачей №1», - подчеркнул Сагадиев.

Говоря о том, как эту задачу в Минобразования намерены решать, он отметил: «В первую очередь на базе рейтинга, основанного на занятости выпускников, Министерство начнет принимать меры по отзыву лицензий у вузов по специальностям, где мы все видим идет низкое трудоустройство. 17 лицензий в этом году уже отозвано. Работа будет усилена. Это приведет к профилизации вузов по основным направлениям. Там, где они могут хорошо преподавать, пусть преподают. Там, где диплом не дает хорошей востребованности, преподавать не имеет смысла».

Кроме того, заявил министр, повысятся квалификационные требования: к университетам отдельно, институтам – отдельно, академиям – отдельно.

«Разработана новая пруденциальная, объективная, независимая от МОНа система, кто может называться университетом, институтом, академией, которая сегодня проходит обсуждение с ректорами вузов», - рассказал Сагадиев.