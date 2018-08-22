Премьер поручил акимам обеспечить своевременные поставки угля

Вопросы своевременного обеспечения населения углем находятся в зоне ответственности акимов, поэтому им в двухнедельный срок необходимо проверить пункты заготовки и реализации топлива. Такое поручение в среду в ходе заседания правительства дал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

«Работа по подготовке к отопительному сезону идет, но темпы необходимо наращивать. Хочу напомнить акимам – именно вы отвечаете за своевременную и качественную подготовку объектов тепло- и энергоснабжения, социальной сферы и жилья», - заявил Сагинтаев.

Особое внимание он обратил на ситуацию по обеспечению потребителей товарно-бытовым углем, в том числе и населения.

«Правительством приняты все необходимые меры для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка углем. Также решены вопросы по дефициту подвижного состава, проблем по отгрузке угля на сегодня не имеется. Поэтому вопросы своевременного обеспечения населения в необходимых объемах качественным товарно-бытовым углем и ценообразование на него находятся в зоне ответственности акимов регионов», - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, для того, чтобы не допустить повторение прошлогоднего дефицита угля на внутреннем рынке, премьер поручил акимам регионов «в двухнедельный срок в установленном порядке провести проверку текущего состояния инфраструктуры пунктов заготовки и реализации угля, графиков поставки, обоснованности цен и качества реализуемого угля».

«В случае необходимости привлеките к этой работе соответствующие территориальные подразделения госорганов и представителей НПП «Атамекен», - заключил Сагинтаев.