В Алматы запустят сервис каршэринга

В сентябре в Алматы заработает международный сервис каршэринга Anytime, который будет располагать 100 автомобилями, говорится в распространенном в среду сообщении компании.

«В автопарке Anytime будет на старте 100 автомобилей Volkswagen Polo, а стоимость поминутной аренды составит от 19 тг/мин. При этом за бензин, платную парковку, мойку, страховку и техобслуживание автомобилей будет отвечать сама компания. Сервис начнет свою работу в сентябре этого года», - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Anytime в Казахстане Станислав Грошов.

Пользователям сервиса необходимо будет установить на телефон приложение и пройти в нем регистрацию. Через него же будет осуществляться поиск и аренда автомобилей. «При поиске приложение находит ближайшее от пользователя авто и строит к нему маршрут. У пользователя есть 20 минут бесплатного бронирования, чтобы дойти до машины и активировать ее», - указывается в сообщении компании.

Пользователь каршэринга Anytime должен быть старше 21 года и иметь двухлетний водительский стаж.

Согласно материалам компании, она предложит алматинцам поминутный и посуточный тарифы. Аренда автомобиля обойдется от 19 тенге за минуту (в период с 6 до 10 утра) до 55 тенге за минуту (в период с 10 утра до 6 утра). В сутки аренда автомобиля будет стоить от 10 до 13 тысяч тенге.

Anytime - первый международный оператор каршеринга, запустившийся на рынке Казахстана. В середине мая 2018 года эта российская компания вошла в состав Mikro Kapital Group, основанная итальянским предпринимателем. Компания работает в 17 странах.