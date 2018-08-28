ARTиШОК покажет спектакль в память о Денисе Тене

Театр ARTиШОК готовит спецпроект в память о погибшем Денисе Тене. Это будут истории «современных Гамлетов», которые не побоялись сказать – тексты казахстанцев, написанные в соцсетях после гибели фигуриста, публикации журналистов, активистов и блогеров артисты театра будут читать как художественный текст. Созданный по мотивам этих текстов и публикаций спектакль, у которого пока нет названия, будет идти как минимум один сезон.

«Каждый из тех, кто нашел в себе смелость высказать свое мнение, озвучить свою позицию - это современный Гамлет. Начинает накрывать безысходность, когда понимаешь, что все, что было тогда написано, уже начали забывать, память не вечна, лента «Фейсбука» постоянно обновляется. Мы решили взять эти тексты и напоминать о них зрителям», - отметила директор театра ARTиШОК Анастасия Тарасова.

Премьера спектакля намечена на конец сентября.

Как сообщается, в новом сезоне театр станет диалоговой и объединяющей площадкой для тех, кто хочет найти ответы на общественно важные вопросы.

«Мы хотим прожить следующий сезон в осознании того, что с нами происходит. Объединиться, чтобы не впасть в отчаяние. Мы продолжаем быть казахстанцами, алматинцами, мы любим свой город, но мы не можем молчать. Мы не хотим провоцировать людей, выходить на митинги, у нас другая ответственность. Для нас как для театра есть один выход – своими художественными средствами создавать диалог», - отметила режиссер театра Галина Пьянова.

18-й театральный сезон ARTиШОК откроется 20-21 октября премьерой спектакля «Гамлет» в постановке Галины Пьяновой и художника из Ташкента Александра Барковского. В спектакле авторы намерены поднять вопрос взаимоотношений личности с властью.

Кроме того, в октябре состоится неделя польского театра, в рамках которой зрителям будет представлен спектакль по пьесе «Сапожники» Станислава Виткевича, и пройдет ридинг пьесы Дороты Масловской «Двое бедных румын, говорящих по-польски».

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018 года в центре Алматы – его зарезали люди, пытавшиеся снять зеркала с автомобиля.

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