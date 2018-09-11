Назарбаев также обозначил приоритеты деятельности администрации президента
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Такие люди, как Исекешев, нам нужны – Назарбаев
фото с сайта akorda.kz

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел в Акорде совещание с руководящим составом администрации президента. Он поблагодарил Адильбека Джаксыбекова за работу в качестве руководителя АП и отметил его вклад в становление и развитие государственности республики, сообщила пресс-служба президента РК.

«Вы все знаете Адильбека Рыскельдиновича, который многие годы находится рядом со мной. Он был первым акимом столицы, на всех постах работал ответственно и честно. Желаю ему крепкого здоровья и дальнейших успехов», - сказал президент.

Представляя участникам совещания нового руководителя администрации президента Асета Исекешева глава государства отметил, что «нам нужен именно такой человек».

«Асет Орентаевич был моим помощником, занимал должность министра (индустрии и торговли и министра по инвестициям и развитию – V). Вице-премьера (индустрии и торговли – V). За последние два с половиной года работы в главном городе страны он получил хорошую оценку астанчан. Его отличают активная позиция и креативный подход. Сейчас нам нужен именно такой человек. Когда он был акимом столицы, мы с большой честью провели «ЭКСПО-2017» и 20-летие Астаны. Уверен, что Асет Орентаевич справится и с этой обязанностью», - подчеркнул Назарбаев.

Он также акцентировал внимание на ключевой роли администрации президента в дальнейшем обеспечении экономического роста и повышении благосостояния народа и обозначил основные приоритеты ее деятельности на предстоящий период.

«Перед аппаратом стоит важная задача - содействовать качественной реализации всех ранее принятых государственных программ и осуществлять контроль за их исполнением. Особо хочу подчеркнуть, что сейчас работа переходит на региональный уровень, деятельность акиматов всех уровней нужно эффективно координировать, помогать им и действовать сообща», - поручил глава государства.

Напомним, 10 сентября указом главы государства Асет Исекешев назначен руководителем администрации президента РК. Ранее занимавший этот пост Адильбек Джаксыбеков был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию, но в тот же день был избран председателем совета директоров АО «Корпорация «Цесна».

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