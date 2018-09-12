Здесь уже проводятся различные мероприятия и открыты павильоны для посещения детьми
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Территория ЭКСПО-2017 готовится разместить новые масштабные проекты – Ербол Шорманов
Фото пресс-службы нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017"

Территория выставки ЭКСПО-2017 готовится принять различные масштабные проекты, рассказал в интервью официальному изданию «Казахстанская правда» председатель правления нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ербол Шорманов.

«Согласно утвержденной главой государства концепции послевыставочного использования объектов наследия ЭКСПО-2017, на базе выставки запланирована реализация таких масштабных проектов, как Международный финансовый центр «Астана», Международный центр «зеленых технологий и инвестиционных проектов», Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», IT-Университет и Бизнес-центр», - напомнил Шорманов.

«На базе логистического центра после реконструкции запланирована реализация проекта Международного выставочного центра площадью 21 тыс. кв. метров, где будут проходить крупнейшие международные выставки», - проинформировал он.

«Можно с уверенностью сказать, что на территории выставочного комплекса создается новая экосистема для реализации инновационных и прорывных технологий», - отметил Шорманов.

Предправления нацкомпании напомнил, что территория выставки была активно задействована в период празднования 20-летия столицы, здесь также в этом году проводились масштабные международные мероприятия.

«Особого внимания заслуживает современный, уникальный многофункциональный комплекс «Конгресс-центр». Именно здесь происходило открытие и закрытие Международной специализированной Выставки ЭКСПO-2017. Здесь проходят мероприятия международного и республиканского масштаба, такие как XI Астанинский экономический форум, Всемирный Горный Конгресс, а также на ежемесячной основе проводятся концерты звезд отечественной и зарубежной эстрады», - рассказал Шорманов.

По его словам, главный павильон выставки - сфера «Нур Алем» - «остается глобальным объектом, который по праву стал новым мировым символом энергии будущего, а также одной из главных визитных карточек Казахстана». «Это не просто музей будущего, это уже сложившийся научно образовательный центр, который ежедневно посещают тысячи людей», - убежден он.

«На постоянной основе в Сфере «Нур Алем» проводятся открытые уроки и лекции, а также образовательные спецпроекты Kids & Students Future Energy, которые с начала года посетило 20 тысяч школьников и студентов из различных регионов страны. Мы постоянно работаем над обновлением контента Сферы, чтобы вызывать повышенный интерес у посетителей. В рамках программы «Робополис» в Сфере «Нур Алем» функционируют 17 уникальных роботов-гидов, зона виртуальной реальности, где можно совершить интерактивную прогулку по городам Астана и Алматы», - сообщил Шорманов.

«Помимо постоянных инсталляций и развлекательной составляющей, мы привлекаем к сотрудничеству знаменитые интерактивные шоу-проекты мирового уровня. Например, «Titan Robot Show», который проходил в летний период, в настоящее время проходит «Бал Роботов», демонстрирующий последние мировые достижения робототехники. Такие шоу вызывают неподдельный интерес и восторг, в особенности у детей школьного и дошкольного возраста, которые вновь хотят посетить Сферу», - рассказал предправления нацкомпании.

Выставка ЭКСПО-2017 прошла в Астане с июня по сентябрь прошлого года. В ней приняло участие свыше 100 стран и более 20 международных организаций. Выставку посетило, по данным организаторов, около 4 млн. человек.

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