В этой работе задействованы спецслужбы республики, МВД и министерство обороны
  • 144
МИД Казахстана ищет граждан страны, которые находятся в Сирии и Ираке

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Министерство иностранных дел Казахстана ведет работу по поиску граждан страны в Сирии и Ираке, сообщил в среду первый заместитель главы МИД Мухтар Тлеуберди.

«Работа ведется по определению местонахождения наших граждан либо детей наших граждан и в Сирии, и в Ираке. По их возвращению тоже вопрос поднимается. У нас есть информация, наше посольство в Иордании, а также генконсульство в Ливане занимаются вопросами, поисками наших граждан. Мы получаем, естественно, запросы от родителей граждан, находящихся там. Вся работа ведется», - сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах мажилиса.

По его словам, что в этом направлении работает не только МИД, но и спецслужбы Казахстана, МВД и министерство обороны.

Тлеуберди сообщил, что граждане Казахстана там проходят специальную проверку властями Сирии и Ирака на их причастность к террористической деятельности. «После определения того, что они не виновны, они будут переданы казахстанской стороне. При этом, у некоторых женщин имеются дети. Понятно, мы не говорим об их участии в террористической деятельности, но на это нужно согласие самой гражданки или гражданина на то, чтобы была возможность забрать детей (в Казахстан - V.), при этом пока (кто-то из родителей - V.) остается там до окончания (спецпроверки - V.)», - сказал Тлеуберди.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев отправил Джаксыбекова на пенсию
Новости
Исекешев назначен руководителем администрации президента
Новости
Бахыт Султанов назначен акимом Астаны
Новости
Курс доллара не должен быть таким высоким – Сулейменов
Новости
Снег прогнозируют синоптики на севере Казахстана
Новости
В МВД прокомментировали убийство полицейского в ЗКО