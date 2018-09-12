МИД Казахстана ищет граждан страны, которые находятся в Сирии и Ираке

«Работа ведется по определению местонахождения наших граждан либо детей наших граждан и в Сирии, и в Ираке. По их возвращению тоже вопрос поднимается. У нас есть информация, наше посольство в Иордании, а также генконсульство в Ливане занимаются вопросами, поисками наших граждан. Мы получаем, естественно, запросы от родителей граждан, находящихся там. Вся работа ведется», - сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах мажилиса.

По его словам, что в этом направлении работает не только МИД, но и спецслужбы Казахстана, МВД и министерство обороны.

Тлеуберди сообщил, что граждане Казахстана там проходят специальную проверку властями Сирии и Ирака на их причастность к террористической деятельности. «После определения того, что они не виновны, они будут переданы казахстанской стороне. При этом, у некоторых женщин имеются дети. Понятно, мы не говорим об их участии в террористической деятельности, но на это нужно согласие самой гражданки или гражданина на то, чтобы была возможность забрать детей (в Казахстан - V.), при этом пока (кто-то из родителей - V.) остается там до окончания (спецпроверки - V.)», - сказал Тлеуберди.