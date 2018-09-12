МВД проверяет посты в соцсетях о Цеснабанке

По факту распространения в социальных сетях ложной информации об ухудшении финансовой ситуации в «Цеснабанке», следственный департамент МВД проводит досудебное расследование по статье 274 Уголовного кодекса, сообщил в среду официальный представитель ведомства Алмас Садубаев.

«Следственным департаментом МВД по обращению АО «Цеснабанк» по факту распространения в социальных сетях ложной информации о якобы ухудшении финансовой ситуации в банке проводится досудебное расследование по ст.274 УК РК», - сообщил Садубаев.

По его информации, личности распространителей заведомо ложной информации установлены, проводятся мероприятия к их задержанию.

«Совершение подобных преступлений в соответствии законодательством страны влечет уголовную ответственность», - напомнил официальный представитель.

Ранее в фининституте опровергли информацию о том, что банк ввел ограничения на снятие средств с депозитов.