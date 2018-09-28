Он водворен в ИВС
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Задержан подозреваемый в убийстве журналистки в Астане
иллюстрация жанары каримовой

В Акмолинской области задержан Анатолий Гусейнов, подозреваемый в убийстве корреспондента новостного портала Nur.kz Ирины Бекетовой, сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

«Оперативниками департамента криминальной полиции МВД в заброшенном зданий на берегу реки Есиль в поселке Ижевское Аршалинского района Акмолинской области задержан и водворен в ИВС Гусейнов А.М., совершивший на почве ревности убийство журналиста Nur.kz Бекетовой И.Д, тело которой со следами побоев было обнаружено в подъезде дома», - сообщил Садубаев в пятницу.

Он отметил, что операция по задержанию подозреваемого «прошла молниеносно, он не оказал сопротивления, не пытался бежать, полицейские застали его врасплох».

Проводится досудебное расследование, уточнили в МВД.

Напомним, в ночь на 25 сентября в Астане в подъезде собственного дома была убита корреспондент новостного портала Nur.kz Ирина Бекетова. У 37-летней погибшей остались четверо детей.

Позже в МВД сообщили, что преступление совершил сожитель погибшей Анатолий Гусейнов на почве ревности, после чего скрылся с места происшествия. Он был объявлен в розыск.

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