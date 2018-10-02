В большинстве населенных пунктов нет условий для утилизации ТБО – Бозумбаев

В большинстве населенных пунктов Казахстана нет условий для раздельного сбора, регулярного вывоза, переработки и утилизации ТБО, заявил в ходе заседания правительства во вторник министр энергетики Канат Бозумбаев.

«С 2017 года в рамках РОП (расширенные обязательствах производителей и импортеров – V) осуществляется финансирование сбора и переработки отходов (пластик, полиэтилен, картон, бумага, стекло, металл). В 2018 году Министерством согласовано Оператору РОП 3,2 млрд тенге, из них 30-40% – на развитие соответствующей инфраструктуры (приобретение и установка контейнеров, пунктов приема вторсырья, мусоровозов и др.), остальные 60-70% – на сбор, транспортировку и переработку отходов», - рассказал Бозумбаев.

Однако, по его словам, «не все регионы пользуются данной финансовой возможностью».

«Акиматам необходимо усилить взаимодействие с Оператором РОП. Необходимо отметить, что учитывая предусмотренный запрет на захоронение на полигонах некоторых отходов без предварительной переработки, в настоящее время большинство акиматов не готовы обеспечить исполнение норм законодательства, не создана соответствующая инфраструктура раздельного сбора, регулярного вывоза, переработки и утилизации ТБО в большинстве населенных пунктов», - перечислил он.