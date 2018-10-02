Казахстан и Россия подпишут протокол об экспорте бензина 3 октября – Бозумбаев

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил журналистам, что подписание протокола о внесении изменений в соглашение с РФ, которые позволят республике начать экспорт бензина, состоится в среду в Москве.

«Я завтра еду подписывать. Завтра в рамках форума «Российская энергетическая неделя» мы с господином Новаком договорились, что во второй половине дня в Москве подпишем протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе», - сказал Бозумбаев журналистам.

11 сентября Бозумбаев заявлял, что Казахстану критически важно в октябре-ноябре начать экспорт бензина, чтобы не допустить затоваривания рынка после модернизации казахстанских НПЗ. Он также сообщал, что подписание соглашения с РФ «произойдет в ближайшую неделю-две».