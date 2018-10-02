Все средства пойдут в Нацфонд
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Бозумбаев озвучил сроки выплаты $1,1 млрд от акционеров Карачаганака
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министр энергетики Канат Бозумбаев в ходе пресс-конференции в рамках заседания всемирного нефтяного конгресса озвучил сроки выплаты акционерами Карачаганака на протяжении трех лет $1,1 млрд. Он также сообщил, что все средства пойдут в Национальный фонд.

«$400 млн в 2019 году, $500 млн – в 2020 году и $211 млн – в 2021 году. Все поступления пойдут в Нацфонд, туда идут все поступления от нефтегазовой отрасли», - сказал Бозумбаев.

Напомним, накануне в министерстве энергетики сообщили о принципиальных договоренностях по спору с Карачаганакским Консорциумом по индексу объективности. Соглашение предусматривает выплату Консорциумом Казахстану денежную компенсацию в размере $1,111 млрд и внесение изменений в механизм раздела продукции ОСРП, что обеспечит стране дополнительные доходы от проекта в размере около $415 млн до 2037 года при цене $80/баррель.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

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