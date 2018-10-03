В Казахстане намолочено 18,1 млн тонн зерна

Уборочные работы завершены на 89,5% площадей
В Казахстане по состоянию на 3 октября намолочено 18 млн 177,2 тыс. тонн зерна, убрано 13 млн 453,7 тыс. га, или 89,5% площадей, сообщает «Казинформ».
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