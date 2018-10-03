В Казахстане намолочено 18,1 млн тонн зерна

В Казахстане по состоянию на 3 октября намолочено 18 млн 177,2 тыс. тонн зерна, убрано 13 млн 453,7 тыс. га, или 89,5% площадей, сообщает «Казинформ» .

По данным министерства сельского хозяйства, средняя урожайность составляет 13,5 ц/га.

Всего в Казахстане в 2018 году территория уборочных площадей составляет 15 млн 026,1 тыс. га.

В этом году зерновые культуры будут убраны с площади 15,0 млн га, в том числе пшеница – 11,1 млн га. Это соответственно на 0,3 млн га и 0,8 млн га меньше уровня 2017 года. Уборочные площади масличных культур составляют 2,8 млн га, что превышает уровень прошлого года на 0,4 млн га.

Ранее министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев сообщал, что валовой сбор зерновых по республике прогнозируется на уровне 20 млн тонн. «Указанные объемы позволяют довести экспортный потенциал зерна до 9,0 млн тонн, маслосемян – до 1,0 млн тонн, обеспечить сырьем комбикормовые и маслоперерабатывающие предприятия», - отмечал Шукеев.