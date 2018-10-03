Мажилис одобрил ратификацию соглашения о статусе представительства Красного Креста

Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании в среду одобрили ратификацию соглашения между правительством Казахстана и Международным комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах представительства организации в республике.

В заключении комитета палаты по международным делам, обороне и безопасности отмечается, что соглашение было подписано в Астане в 2011 году и предусматривает привилегии и иммунитеты для Международного комитета Красного Креста в Казахстане, необходимые для осуществления деятельности в стране в соответствии со своим мандатом.

«Мандат направлен на защиту жизни и достоинств жертв войны, оказание помощи больным, раненым, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов, а также распространение фундаментальных принципов международного гуманитарного права, восстановление семейных связей, содействие в урегулировании международной гуманитарной помощи жертвам чрезвычайных ситуаций», - говорится в заключении комитета.

Ратификация соглашения является условием для открытия представительства Международного комитета Красного Креста в Казахстане.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, представляя законопроект, отметил, что ратификация соглашения необходима также для создания условий для осуществления деятельности организации в республике с минимальными издержками и максимальным увеличением прямой пользы лицам, нуждающимся в помощи и поддержке.

«На первоначальном этапе предполагается, что в офисе комитета будут работать три сотрудника, все сотрудники будут гражданами Казахстана. В будущем, конечно, если будут увеличиваться количество проектов, объем работы и повысится ее содержательность, то количество сотрудников может увеличиться до пяти», - сказал Абдрахманов, не исключив, что на должность руководителя представительства через международный конкурс будут привлекаться иностранные граждане.