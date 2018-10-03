В Казахстане введут новые требования для участников госзакупок в сфере строительства

Министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса парламента в среду представил законопроект по совершенствованию сферы госзакупок и рассказал об основных новшествах, сообщает «Казинформ» .

В частности, предлагается запретить участвовать в госзакупках поставщикам, зарегистрированным в оффшорных зонах, и привлекать субподрядчиков для выполнения госзаказов учреждениям уголовно-исполнительной системы (УИС). По словам министра, последнее поможет в вопросе трудоустройства осужденных.

Кроме того, законопроектом предлагается установление административной ответственности работников квазигоссектора за нарушения правил закупок, а для членов конкурсной комиссии за несвоевременное рассмотрение заявок участников конкурса.

В сфере строительства для потенциального поставщика устанавливается новое квалификационное требование в виде финансовой устойчивости, которое будет определяться по таким параметрам, как уплаченные налоги, наличие оборотных и основных средств, фонд оплаты труда.

«Данная информация будет извлекаться автоматически из информационных систем комитета государственных доходов», - уточнил министр.

Законопроектом также предлагается не рассматривать жалобы потенциальных поставщиков, не принимавших участие в предварительном обсуждении конкурсной документации, не приостанавливать срок заключения договора по жалобам третьих лиц, не принимавших участие в закупках, и запретить потенциальным поставщикам, не внесшим обеспечение конкурсной заявки, просмотр документов других участников. Как отметил Смаилов, эти меры позволят бороться с «троллями» в сфере госзакупок.

«В настоящее время появилась целая когорта «троллей», для которых обжалование стало инструментом незаконной выгоды от срыва госзакупок», - пояснил он.

Министр отметил, что, как правило, такие «профессиональные жалобщики» подают заявки лишь в целях получения доступа к информации.

Предусмотрено и внедрение компетенции Минфина по определению способа госзакупок.

«Это позволит применять в сфере строительства только конкурс с предварительным квалификационным отбором», - пояснил Смаилов, отметив, что такой подход ускорит и повысит качество строительства, так как в закупках смогут участвовать только квалифицированные и зарекомендовавшие себя поставщики.

Помимо этого законопроектом планируется перевод всех закупок квазигоссектора в электронный формат. А утверждать единые правила закупок субъектов квазигоссектора, за исключением Фонда «Самрук-Казына», будет Минфин.

«При этом правила «Самрук-Казына» будут утверждаться решением Совета директоров Фонда по согласованию с министерством финансов», - добавил Смаилов.