Капсула будет разгоняться до 1200 км/ч
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В Испании представили первую пассажирскую капсулу для Hyperloop
ФОТО Marcelo del Pozo / Reuters / Scanpix / LETA

Компания Hyperloop Transport Technologies (HyperloopTT) на церемонии в Испании представила первую пассажирскую капсулу для скоростной транспортной системы Hyperloop. Капсула длиной 32 м и весом 5 тонн будет разгоняться до 1200 км/ч, сообщает Меduza.

Внутри капсула напоминает интерьеры из научно-фантастического фильма, но в HyperloopTT отмечают, что вариантов внутреннего оформления могут быть сотни.

Капсулу отправят во Францию, где к 2019 году планируется построить одну из первых испытательных трасс длиной 600 м. Ожидается, что после этого начнутся испытания на более длинном треке.

Капсулу «Quintero One» построила компания Airtificial, которая сотрудничает с Airbus и Boeing. При производстве использовался композитный материал вибраниум, разработанный в 2016 году.

Скоростные поезда Hyperloop, по задумке изобретателя Илона Маска, должны перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 км/ч. Трассы предполагается строить над землей по аналогии с монорельсом и оснащать солнечными батареями. Реализацией идеи одновременно занимаются несколько компаний, в том числе Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies.

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