Казахстан и Россия подписали протокол об экспорте бензина

В Москве на Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2018» в среду министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и министр энергетики России Александр Новак подписали межправительственный протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года, сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

«Вносимые изменения позволят регулировать ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорт нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза на межведомственном уровне (на уровне энергетических ведомств двух стран). Таким образом Казахстан сможет оперативнее принимать решения по открытию/закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ», - отмечается в сообщении.

По данным Минэнерго, в настоящий момент в Казахстане действует запрет на экспорт светлых нефтепродуктов, а подписанный протокол создает возможности для открытия экспорта светлых нефтепродуктов казахстанских модернизированных.

Напомним, 11 сентября Бозумбаев заявлял, что Казахстану критически важно в октябре-ноябре начать экспорт бензина, чтобы не допустить затоваривания рынка после модернизации казахстанских НПЗ. Он также сообщал, что подписание соглашения с РФ «произойдет в ближайшую неделю-две».

Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов 26 сентября сообщал, что в сфере нефтепереработки успешно завершены проекты модернизации Атырауского НПЗ и Павлодарского завода. До конца года будет завершена модернизация Шымкентского завода. По его словам, внедрение в этом году на трех НПЗ систем автоматизации управления ремонтом позволит сократить ежегодные сроки их ремонтов с 45 до 20 дней, а остановки на 45 дней будут происходить раз в 3 года. Также на каждом НПЗ увеличился объем переработки нефти.