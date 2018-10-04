Facebook проверят на безопасность персональных данных пользователей

Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) начала расследование по факту утечки данных из социальной сети Facebook, в результате которой злоумышленники получили доступ к 50 млн аккаунтам, сообщает «РИА Новости» .

Как отмечается в заявлении комиссии, «в ходе расследования пройдет проверка Facebook на выполнение ею обязательств по введению соответствующих технических и организационных мер, которые обеспечивают безопасность персональных данных, попавших в обработку». В случае выявления нарушения правил, Facebook грозит штраф в размере до $1,63 млрд.

Между тем в компании Facebook ранее заявили, что хакеры не смогли получить доступ к другим сайтам, где используется пароль и логин.

«Мы проанализировали все случаи входа для всех приложений сторонних организаций, установленных или зарегистрированных во время атаки, обнаруженной нами на прошлой неделе. Расследование к настоящему моменту не обнаружило свидетельств того, что злоумышленники получили доступ к каким-либо приложениям, использующим логин Facebook», - сообщил в заявлении вице-президент по управлению продуктом Гай Розен.