Samsung и ForteBank дарят смартфоны заемщикам

Компания Samsung Electronics и ForteBank подписали меморандум о сотрудничестве и запустили первый эксклюзивный проект в сфере потребительского кредитования. Стратегическое партнерство двух крупных игроков на рынке Казахстана позволяет ForteBank выдавать потребителям заем на более привлекательных условиях.

Теперь в Казахстане кредиты стали еще выгоднее – к каждому кредиту от 1 000 000 тенге клиенты получают гарантированный подарок в виде нового смартфона Samsung.

Кроме этого, клиенты могут выбрать вместо гарантированного подарка скидки на премиальные смартфоны от компании Samsung.

«Мы рады начать наше долгосрочное партнерство с Samsung. Уверен, что общими усилиями мы создадим только лучшие предложения для клиентов ForteBank. Так, нами уже запущен проект, когда клиент может получить телефон в подарок при оформлении беззалогового кредита без дополнительных комиссий и страховок. Это только начало сотрудничества, и впереди нас ждут не менее полезные продукты и услуги», – сказал Жумабек Мамутов, заместитель председателя правления ForteBank.

«Нам очень приятно быть частью подобного проекта, бизнес-модель которого не имеет в данный момент аналогов на рынке Казахстана. Мы высоко ценим доверие ForteBank и благодарим за выбор Samsung в качестве стратегического партнёра. Компания Samsung всегда стремится соответствовать ожиданиям партнёров и пользователей, и данный проект не будет исключением», – отметил Ун Чол Юн, президент компании Samsung.

Акция стартовала с 3 октября и продлится до марта 2019 года включительно.

На будущее рассматривается возможность установки специального программного обеспечения Samsung, которое позволит предустановить на подарочные смартфоны полезный контент, в том числе приложение для мобильного банкинга, которое, помимо прочего, отправляет уведомления или напоминания клиенту о платежах по кредиту.

Еще одним приятным бонусом стала новость от ForteBank об увеличении максимальной суммы кредита до 7 000 000 тенге. На сегодняшний день это максимальная сумма на рынке, которую клиенты могут получить без залога. При этом отсутствуют дополнительные комиссии за обслуживание займа и расходы по страхованию.