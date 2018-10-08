Названа причина отравления учащихся в школе Уральска

По информации ДВД Западно-Казахстанской области, ученица распылила перцовый баллончик в школе Уральска, в результате чего медицинская помощь понадобилась 12 ученикам и одному учителю, сообщает «Казинформ» .

«По факту отравления неизвестным веществом школьников средней школы №40 Уральска проведена проверка. В результате сотрудниками полиции установлена ученица данной школы, которая распылила перцовый баллончик»,- говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.293 УК (хулиганство).

Напомним, 4 октября из школы Уральска были доставлены в больницу трое учащихся и один учитель. Позже на место выехали еще 4 бригады скорой помощи и доставили 12 учеников в областную многопрофильную детскую больницу. Учитель был доставлен в городскую многопрофильную больницу. Всем пострадавшим был поставлен диагноз «легкое отравление неизвестным химическим веществом». В течение нескольких часов ученики находились под контролем врачей, после того, как их состояние стабилизировались, они были отправлены домой, а преподавателя школы госпитализировали из-за плохого самочувствия.



