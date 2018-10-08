В аэропорту Алматы меняются правила въезда автомобилей

«С 10 октября 2018 г. правом бесплатного 15-минутного пребывания на территории Международного аэропорта Алматы можно будет воспользоваться не более трех раз за сутки. Фиксирование времени заезда и выезда для каждого автомобиля будет индивидуальное. Каждый последующий въезд нужно будет оплатить по тарифу в зависимости от продолжительности пребывания», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, опубликованном в Facebook.

При этом отмечается, что «вопрос увеличения тарифов не стоит».

В пресс-службе аэропорта также объяснили своей решение формированием «имиджа Алматы как туристического хаба».

«Мы, конечно, в курсе жалоб на водителей-частников. И многие из вас, прилетая в Алматы, сталкивались с их навязчивостью. Некоторые такие «частники», пользуясь теми самыми 15 бесплатными минутами, заезжают в аэропорт в поисках клиентов до 40 раз за сутки! Международный аэропорт Алматы – действительно воздушные ворота, причем, не только в город, но и в нашу республику. И у тех, кто приехал в Казахстан впервые, первое впечатление о стране складывается именно здесь. Потому в рамках реализации программы «100 шагов по развитию туризма» и формирования имиджа Алматы как туристического хаба для обеспечения порядка на выходе из терминала и комфорта прибывших пассажиров и вводится данное ограничение», - поясняется в сообщении.