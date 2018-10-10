Сделка между MOEX и KASE расширит возможности участников рынка – Акишев

Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Московская биржа (MOEX) в среду, 10 октября, подписали в Алматы соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает приобретение MOEX до 20% уставного капитала KASE в два этапа до конца 2019 года. В церемонии подписания приняли участие председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, председатель правления Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген и председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

Основными целями сотрудничества являются предоставление казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам взаимного доступа к рынкам обеих стран; повышение надежности инфраструктуры и снижение рыночных рисков за счет развития института центрального контрагента; использование экспертизы и торгово-клиринговых технологий Московской биржи в целях повышения эффективности рынков KASE, клиринга, управления рисками и создания новых биржевых инструментов; содействие выходу KASE на публичный рынок и использование опыта Московской биржи для проведения первичного размещения акций KASE.

Как отметил председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев, подписание соглашения станет очередным шагом к углубленному взаимодействию и расширению возможностей финансовых рынков.

«Мы стремимся обеспечить свободное перемещение финансовых услуг и капитала между нашими странами, и это один из важных шагов в их реализацию. Уверены, что в лице Московской биржи мы определили надежного и стратегического партнера для Казахстанской фондовой биржи. В свою очередь, также хочу заверить, что Московская биржа нашла наиболее надежного партнера в лице Казахстанской фондовой биржи. Это позволит расширить возможности всех участников рынка, а для Московской биржи создать базу для расширения и иметь необходимые резервные мощности», - сказал он.

В свою очередь председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев подчеркнул, что соглашение является также важным шагом в развитии ЕАЭС.

«Сближение регулирования и инфраструктуры финансовых рынков России и Казахстана позволят эмитентам наших стран эффективнее привлекать капитал на публичном рынке для финансирования бизнеса, а инвесторам – заметно расширить возможности для вложения средств, снизив издержки и риски», - добавил Афанасьев.

Председатель правления Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген считает, что сотрудничество двух бирж и использование торгово-клиринговых систем МОЕХ позволит дать доступ «профессиональным участникам на наши биржевые рынки».

«Применение опыта и компетенций Московской биржи для развития финансового рынка Казахстана в части биржевых торгов, управления рисками, клиринга, работы с участниками торгов и расширения биржевых сервисов будет способствовать повышению ликвидности и лучшему обслуживанию потребностей наших клиентов и участников», - отметила Алдамберген.

Как сообщалось, наблюдательный совет Московской биржи на заседании 27 сентября принял решение о развитии стратегического партнерства с KASE и одобрил приобретение доли в уставном капитале казахстанской биржи. Московская биржа планирует приобрести до 20% уставного капитала в два этапа до конца 2019 года и потратить на это около 338 млн рублей.

Группа «Московская Биржа» включает в себя ПАО Московская биржа, которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.