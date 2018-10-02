Крупнейший американский банк Goldman Sachs войдет в состав Биржи МФЦА

В состав акционеров Биржи МФЦА (Astana International Exchange, AIX) войдет мировой финансовый гигант Goldman Sachs. 1 октября Goldman Sachs и AIX завершили структурирование сделки, в рамках которой Goldman Sachs International (вместе со аффилированными лицами, GS) подписался на выкуп примерно 108 480 вновь выпущенных обыкновенных акций, сообщила пресс-служба МФЦА.

«Это соответствует 4,1% от общего акционерного капитала AIX (с учётом привлеченных инвестиций). Одновременно GS приобретает у АО «Администрация МФЦА» пут-опцион сроком на пять лет с правом продажи для защиты GS от падения стоимости акций ниже покупной цены. При исполнении пут-опциона АО «Администрация МФЦА» приобретет все акции по цене покупки», - говорится в сообщении .

Как напомнил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, процесс вхождения Goldman Sachs в капитал AIX был запущен Нурсултаном Назарбаевым в ходе январского визита в США. «Успешное закрытие сделки является результатом слаженной работы команды Центра. Убежден, что сделка между МФЦА и GS не только принесет выгоду всем сторонам, но и станет сигналом для других крупных участников рынка», - отметил он.

В свою очередь генеральный директор AIX Тим Беннетт добавил, что «лидеры мировой финансовой индустрии демонстрируют уверенность в AIX, видят ее перспективы и востребованность на рынке».

Goldman Sachs – один из крупнейших инвестиционных банков в Нью-Йорке (США), имеет офисы во всех ведущих финансовых центрах. Занимает 60 место в списке Forbes2000. Общий объем управляемых активов превышает $1,5 трлн.

Другими акционерами Биржи МФЦА являются NASDAQ, Шанхайская фондовая биржа (SSE) и Фонд Шелкового пути.

