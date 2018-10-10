На портале eGov появилась возможность проверять адмштрафы

Ранее услуга предоставлялась только при обращении в «Правительство для граждан»
АО «Национальные информационные технологии» сообщило о запуске услуги по проверке административного штрафа на портале электронного правительства.
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