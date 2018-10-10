На портале eGov появилась возможность проверять адмштрафы

АО «Национальные информационные технологии» сообщило о запуске услуги по проверке административного штрафа на портале электронного правительства.

«Теперь граждане в режиме онлайн могут получать справку об административных правонарушениях (название услуги: «Выдача сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом административного правонарушения»)», - говорится в сообщении на сайте АО «Национальные информационные технологии».

Услугу получить могут только те, у кого есть электронная цифровая подпись. Справка обрабатывается в течении 15 минут, в случае проведения дополнительной проверки – 3 рабочих дня, а в случае выезда за рубеж – 5 рабочих дней.

«Данная услуга отображает только действующие неоплаченные административные правонарушения, а также могут отражаться оплаченные штрафы, период оплаты которых составляет менее одного года (согласно КоАП РК)», - отмечается в сообщении.

С 2017 года услуга предоставлялась только при обращении в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуротуры РК и НАО «ГК «Правительство для граждан».