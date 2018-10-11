Британские власти заморозили активы супруги экс-главы банка Азербайджана

Британские власти начали замораживать активы проживающих в стране иностранцев, которые не могут объяснить происхождение своего богатства. В соответствии с принятым в 2017 году законом «О криминальных финансах» таким лицам направляются запросы о неясном происхождении их состояния (UWO), а в случае отсутствия внятных объяснений по поводу возникновения доходов на сумму более 50 тыс. евро, активы могут быть заморожены. 10 октября стало известно, что первой, против кого был использован новый закон, стала Замира Гаджиева, супруга бывшего главы государственного Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева, приговоренного в 2016 году в Баку к 15 годам лишения свободы, пишет РБК .

В начале октября Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило, что иностранцу не удалось оспорить в суде направленный ему запрос о происхождении состояния, в соответствии с которым был наложен арест на активы стоимостью около 22 млн евро. При этом имя иностранца не называлось. Как стало известно 10 октября, Высокий суд Лондона раскрыл личность истца – это была Гаджиева.

По данным издания The Times, первый из двух направленных Гаджиевой UWO касается ее дома в престижном лондонском районе Найтсбридж. Состоящий из двух объединенных домов особняк был куплен в 2009 году за 11,5 млн евро. Второй UWO посвящен гольф-клубу Mill Ride в городе Аскот.

«В тех случаях, когда мы не можем установить законность источника средств, использованных для приобретения активов, в том числе недвижимости, мы имеем абсолютное право вести расследование, чтобы установить их происхождение», - заявил глава подразделения NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун.

Он также отметил, что использование UWO позволит уменьшить притягательность Великобритании как места укрытия незаконно нажитых средств.



Джахангир Гаджиев был арестован в декабре 2015 года, а в октябре 2016-го был признан судом виновным в мошенничестве, растрате, превышении полномочий и приговорен к 15 годам лишения свободы. В ходе расследования дела находящаяся в Лондоне Замира Гаджиева была заочно арестована и объявлена в международный розыск. По версии обвинения, она, не предоставив никакого бизнес-плана, получила от банка огромный кредит, а во время своего пребывания за границей расплачивалась безлимитными картами МБА. По данным The Times, Гаджиева постоянно проживает в Лондоне на протяжении около десяти лет и получила известность своими крупными покупками в магазине Harrods. Их общую стоимость издание оценивает более чем в 16 млн евро. Однако привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось.

Напомним, в октябре 2014 года в портфель пенсионных активов ЕНПФ Казахстана были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму $250 млн со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 8,25%. По курсу на момент инвестирования данная сумма составляла порядка 45 млрд тенге. В феврале этого года занимавший на тот момент пост министра финансов Бахыт Султанов сообщал, что Казахстан и Азербайджан достигли окончательных договоренностей по поводу «стопроцентного» возврата средств ЕНПФ.