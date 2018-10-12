Вкладчики ЕНПФ получат доход от вложения пенсионных активов в банки – Нацбанк

Национальный банк Казахстана совместно с правительством проводит работу по определению условий и механизма предоставления 600 млрд тенге банкам второго уровня для обеспечения доступным кредитованием приоритетных проектов реального сектора экономики. При этом, как заверил финрегулятор, часть средств ЕНПФ будет направлена «в доходные и надежные проекты», а вкладчики смогут получать доход от инвестирования пенсионных активов в банки.

«В соответствии с поручением главы государства, данным 5 октября 2018 года в рамках послания народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», Национальным банком планируется предоставление долгосрочной тенговой ликвидности в размере 600 млрд тенге с целью обеспечения доступным кредитованием приоритетных проектов реального сектора экономики Казахстана. В настоящее время Национальный банк совместно с правительством Республики Казахстан проводит работу по определению условий и механизма предоставления указанных средств. В рамках проводимой работы рассматривается возможность использования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях, в том числе суммы средств, которые были запланированы, но не полностью использованы на инвестиции в соответствии с облигационной программой для банков на 2018 год на сумму 200 млрд тенге», - говорится в сообщении финрегулятора.

Указывается, что на сегодняшний день в рамках указанной облигационной программы пенсионные активы ЕНПФ инвестированы на рыночных условиях в облигации банков на общую сумму 35 млрд тенге с доходностью 11,5-12% годовых.

В целом, как отмечает Нацбанк, предоставление данной ликвидности «будет осуществляться на принципах срочности, платности и возвратности в соответствии с текущими рыночными условиями».

«И в случае инвестирования пенсионных активов позволит обеспечить вкладчикам ЕНПФ получение реальной доходности на инвестируемые средства в среднесрочном периоде», - подчеркнули в пресс-службе Нацбанка, отметив, что «данные инвестиции будут не только доходными, но и надежными».

По информации финрегулятора, предоставленные средства будут направлены «исключительно на реализацию приоритетных и рентабельных проектов, отобранных правительством, через крупные банки второго уровня».

Напомним, что Национальным Банком Казахстана разработана программа по инвестированию пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков второго уровня на сумму до 200 млрд тенге для поддержки кредитования экономики. Программа включает в себя участие банков с размером собственного капитала более 60 млрд тенге. Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков будут осуществляться на торговой площадке Казахстанской фондовой биржи в размере не более 50% от выпуска ценной бумаги.

В своем послании народу Казахстана 5 октября Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 млрд тенге. Накануне министр финансов Алихан Смаилов сообщил, что из этих 600 млрд тенге 300 млрд будут выделены из ЕНПФ.