В Петропавловске открылся новый теннисный центр

В пятницу в Петропавловске состоялось торжественное открытие универсального теннисного центра с участием президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова, председателя правления ForteBank Гурама Андроникашвили и акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, сообщила пресс-служба банка.

«Новый теннисный центр стал примером успешного партнерства банка и акимата. Проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства. Строительство объекта началось в апреле прошлого года и сегодня комфортабельный спортивный центр распахнул свои двери для горожан», - отмечается в сообщении пресс-службы.

«Мы рады быть причастными к такому важному и красивому спорту. Финансирование социальных проектов является важной соcтавляющей нашей нашей деятельности. Уверен, что новый спортивный центр станет не только современной тренировочной базой по подготовке профессиональных спортсменов, но и будет пользоваться популярностью у жителей Петропавловска», - отметил на открытии Гурам Андроникашвили.

Инициатором проекта выступила Федерация тенниса Казахстана, которая ведет активную работу по развитию детского тенниса в стране.

«Теннис в Казахстане становится все популярнее. В новом центре будут заниматься более 250 детей. В первой половине 2019 года в Петропавловске пройдёт турнир серии ATF, а во второй половине 2019 года международный турнир серии ITF. У детей теперь есть возможность не только участвовать в турнирах, не выезжая из страны, но и наблюдать за профессиональными теннисистами из ближнего и дальнего зарубежья», - прокомментировал вице-президент Федерации тенниса Диас Доскараев.

Теннисный центр расположен рядом с Ледовым дворцом спорта. Современный двухэтажный комплекс включает в себя четыре крытых и три открытых корта, центральный корт с трибунами на 1 200 зрительских мест. Общая площадь объекта превышает 7,2 тыс. кв. метров.

В новом спортивном комплексе есть все, что нужно для профессиональных и любительских занятий теннисом: раздевалки с душевыми, кафе, тренажёрный зал, конференц-зал для теоретических занятий.

«Одним из примеров нашего с банком сотрудничества является реализация социально значимого проекта в сфере государственно-частного партнерства - строительство уникального теннисного центра, который с сегодняшнего дня даст возможность горожанам проводить время на комфортабельных теннисных кортах, волейбольных и баскетбольных площадках», - отметил в своем выступлении аким региона Кумар Аксакалов.

Население Петропавловска, центра Северо-Казахстанской области, составляет около 220 тыс. человек.