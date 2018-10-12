Казахстан временно запретил ввоз мясной продукции из Кыргызстана

Казахстан с 12 октября вводит временный запрет на ввоз мясной продукции пяти предприятий Кыргызстана в связи с «неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных» на территории соседней республики, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«В связи с неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных на территории Республики Кыргызстан министерство сельского хозяйства с 12 октября 2018 года вводит временные ограничения на ввоз мясной продукции в Республику Казахстан из Кыргызстана. Вводятся ограничения на 5 кыргызских предприятий, имеющих право экспорта подконтрольной ветеринарному контролю и надзору продукции в Республику Казахстан», - говорится в сообщении МСХ.

В частности, запрет касается продукции ОсОО «Риха», ЗАО «Кантский хлебзавод», ОсОО «Баркад», ОсОО «Салих ЛТД» и ОсОО «Адал-Азык».

В МСХ также напомнили, что с 2012 года действуют временные ограничения еще по 4 кыргызским предприятиям.

Напомним, 8 октября Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Казахстана в связи с возможным птичьим гриппом и болезнью Ньюкасла.

В свою очередь казахстанская сторона назвала эти действия «неправомерными», заявив, что «в Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано», а «карантин по болезни Ньюкасла птиц, объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, снят 19 сентября 2018 года».